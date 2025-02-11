«Вообще не играет»: Умаров о перевоплощении Юры Борисова в фильме «Пророк»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Перед погружением в образ Юра Борисов прочел множество произведений русского классика.

Режиссер и сценарист Феликс Умаров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» рассказал о том, как актер Юра Борисов вжился в главную роль.

Номинированный на голливудскую премию «Оскар» актер был приглашен сыграть Александра Пушкина еще до того, как сценарий был завершен. Об этом артист ранее сам рассказывал в беседе с журналистом.

По мнению Умарова, Борисов сразу органично вошел в образ русского классика.

«Когда Юра только примерил парик и надел костюм, он настолько стал меняться. Его пластика изменилась, его характер изменился», — сказал он.

Во время подготовки к роли актер прочитал множество книг и стихотворений Александра Сергеевича, поэтому для него не составило труда моментально воплотить полученную информацию в действие.

«В какой-то момент мы действительно перестали видеть в нем Юру. И стали видеть просто Пушкина, с которым мы прожили уникальный период», — восхищенно поделился собеседник.

Феликс Умаров также добавил, что Борисов вжился в роль настолько сильно, что грань между ним и личностью писателя почти исчезла.

«Юра вообще не играет. В этом основная его магия и то волшебство, которым он владеет. Юра, заходя в проект просто полностью меняет свой быт таким образом, что он начинает жить жизнью своего героя. И именно благодаря этому, когда он оказывается в кадре, мы не чувствуем фальши. Все это сделано очень органично», — порассуждал Умаров.

Отвечая на вопрос об успешности актера, которого не так давно отметили зарубежные деятели кино, режиссер пояснил, что Юра всегда отличался качественным подходом к работе.

«Юра как был уникальным и замечательным артистом, таким и остается. И я очень счастлив, что его талант может выходить за грани наших границ», — подытожил он.

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