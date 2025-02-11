«Не сравнивайте круглое с холодным»: Бачурин о Пушкине в исполнении Борисова и Безрукова

Илья Бачурин: Юра Борисов сегодня ближе других к образу Пушкина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Бессонов; 5-tv.ru

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На сегодняшний день номинированный на «Оскар» актер лучше других может воплотить образ русского поэта.

Актер Юра Борисов отлично воплотил образ поэта Александра Сергеевича Пушкина, заявил продюсер и сценарист Илья Бачурин. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина», который выйдет в прокат 14 февраля.

«Это потрясающая работа, которая важные вещи рассказывает современным языком», — отметил Бачурин.

По его словам, роль Пушкина, исполненная Юрием Борисовым, не раскрывает всех его актерских возможностей.

«Мы еще и одной десятой его артистического таланта не увидели. Работа в этой картине не весь его диапазон раскрывает, он еще многое сделает», — добавил продюсер.

Бачурин также подчеркнул, что образ Пушкина в исполнении Борисова был ожидаемым. Сравнивать Борисова и Сергея Безрукова в ролях поэта невозможно, потому что каждый актер выстраивает своего героя по-своему.

«Круглое с холодным сравнивать не стал бы. Каждый актер создает образ, он его выстраивает. Юра сегодня ближе других оказался к тому образу, который хотят, который впитывают зрители как влагу», — заключил Илья Бачурин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юра Борисов почтил память Пушкина на премьере фильма о поэте.