Рука и сердце: звезда «Дома-2» получила долгожданное предложение

Фото, видео: Instagram*/mayyadonz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость станет женой Дана Подлецкого в ближайшее время.

Возлюбленный Майи Донцовой осчастливил ее неожиданным подарком во время отдыха на Бали. Своей радостью звезда «Дома-2» поделилась с подписчиками в видео на личной странице в социальной сети.

Предложение звезда хоть и ждала с 2022 года, когда развелась с экс-супругом Алексеем Купиным, все же встретила с удивлением. В ее планах на вечер была исключительно спокойная пляжная фотосессия.

Еще больше тронул знаменитость тот факт, что Дан Подлецкий не забыл о символизме Бали в их совместной жизни.

«На Бали мы начали дружить, здесь мы стали самыми близкими друг другу людьми, здесь мы отметили две наши годовщины, это наше место, и здесь я хочу сделать это», — не могла не восхититься романтичностью момента в опубликованном ролике Донцова.

Будущие супруги отпраздновали предстоящую свадьбу с небывалым размахом. В ход пошли все пляжные развлечения, какие только мог подарить им вечерний остров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неудачной попытке Майи Донцовой удалить филлеры из губ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.