«Виновата в этом только я»: Алиса Аршавина рассказала, как пережила развод

Фото: Instagram*/arshavina_alisia_7

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Журналистка перенесла множество операций, чтобы восстановить нос.

Журналистка Алиса Аршавина поразила публику преобразившимся носом. На программе «Звезды сошлись» она рассказала, как тяжело было пережить развод с футболистом Андреем Аршавиным.

«Когда оказалась на полном дне — финансовом, моральном, физическом, то поняла — виновата в этом только я. Оказалась не столь сильна, чтобы справиться с теми трудностями, что на меня обрушились. Но в какой-то момент мои близкие тоже очень устали от меня. Могу сказать, что я их понимаю», — откровенно призналась Алиса.

В начале жизни все складывалось идеально: успешная петербурженка, любящая семья, хорошее образование, благополучие. Но затем в ее жизни появился тот самый роковой человек — футболист Андрей Аршавин. И все пошло наперекосяк.

Иллюзия счастья, роскошные подарки, дорогие путешествия, любовь — все, о чем мечтает большинство женщин. Но вскоре сказка обернулась кошмаром. Все, чего она достигла, рухнуло. Алиса потеряла не только свою семью, но и самое важное — лицо.

«Таинственным образом женщина потеряла нос. Свекровь выгнала ее и их с Аршавиным дочь из дома, который он якобы ей подарил. От нее все отвернулись, даже родственники. Без денег, без любимого, без поддержки изуродованная женщина оказалась с детьми на улице», — рассказала певица Наталья Штурм.

А вот на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой, гордилась ли она, что ее муж — звезда, Алиса честно ответила, что не была готова к тому, что им предстоит столкнуться с публичной жизнью.

«Мы просто не выдержали той нагрузки, которая на нас обрушилась», — поделилась она.

Однако теперь бывшие супруги не конфликтуют. Аршавин, наконец, начал общаться с дочерью, и Алиса рада, что их отношения восстановились.

«Когда дочь пошла в школу, я купила ей телефон и предложила написать папе, разговаривать с ним напрямую, раз у нее теперь свой номер. Андрей ответил, теперь они на связи. Конечно, она по-детски может много раз написать ему одно и то же, но он терпеливо, с пониманием, что это ребенок, отвечает», — рассказала Starhit.ru.

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