Пушкин в метро: Юра Борисов переоделся поэтом и подарил женщинам цветы

Юра Борисов в образе поэта Пушкин спустился в метро с розами

Фото: Telegram/Темникова Юлия/temnikova_yuliya

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Номинированный на «Оскар» актер готовится к премьере фильма о гении русской литературы.

Актер Юрий Борисов, номинированный на «Оскар», решил устроить необычный сюрприз для пассажиров московского метро. Он переоделся в костюм поэта Александра Сергеевича Пушкина и раздавал розы женщинам на одноименной станции метро, создавая атмосферу тепла и улыбок в день светской премьеры фильма о великом русском литераторе.

Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова не смогла пройти мимо этого и поделилась снимками с актером в своем Telegram-канале, задав вопрос подписчикам.

«А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» — написала она.

Этот день был выбран для акции не случайно: сегодня — день гибели Александра Сергеевича Пушкина, и такой жест стал красивым напоминанием о светлом наследии поэта, чье имя навсегда останется в сердцах людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юре Борисову предложили роль в фильме «Пророк» еще до написания сценария.