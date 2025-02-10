Защита владельца «Волгонефти-239» заявила о невозможности судна уйти на стоянку

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Адвокаты просят о минимальном штрафе для своего клиента, ссылаясь на его сложное финансовое положение и ранее перенесенное банкротство.

Адвокаты владельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, признали нарушение сроков пребывания судна в море, но заявили, что оно не могло уйти на стоянку из-за шторма. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

На том основании, что танкер не мог уйти на стоянку, защита судовладельца просит о минимальном штрафе. При этом она ссылается на сложное финансовое положение и ранее перенесенное банкротство подзащитного.

В свою очередь прокуратура настаивает на том, что танкер мог уйти на стоянку, и требует максимально оштрафовать судовладельца.

Владелец «Волгонефти-239» обвиняется по статье о нарушении требований технических регламентов. Следующее заседание суда назначено на 18 февраля.

Ранее владелец танкера «Волгонефть-239» сообщил, что у него осталось пять судов этой серии. При этом три из них находятся в ремонте, а два — в навигации. Из этих двух один также пребывает в аварийном состоянии.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты завершили демонтаж капитанской рубки и двухуровневой жилой надстройки на кормовой части танкера «Волгонефть-239».