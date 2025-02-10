Патрушев призвал к согласованной позиции по содержанию контейнерных площадок

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Вице-премьер обсудил с руководством Минприроды и Роспотребнадзора изменения в законопроект о содержании площадок по сбору мусора.

Изменение санитарных правил содержания контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) требует согласованной позиции. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании с руководителями Минприроды и Роспотребнадзора, а также представителями Совета Федерации и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

«Состояние контейнерных площадок — это то, как граждане видят нашу работу. Важно соблюдать санитарные нормы их содержания, но и понимать, что правила могут корректироваться в ходе реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Решение должно быть в интересах людей и экономически выполнимо для регионов. В этой связи нам нужно выработать согласованную позицию», — сказал Патрушев.

По итогам совещания Минприроды и Роспотребнадзору поручено подготовить изменения в законопроект по содержанию контейнерных площадок. Также будут установлены санитарные требования к помещениям для хранения отходов и проработан вопрос установки ограждений для контейнерных площадок небольшого размера.

На заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании в декабре Патрушев заявил, что реформа обращения с отходами реализуется в стране опережающими темпами, однако не во всех регионах ответственно подходят к этому делу.

По словам вице-премьера, при всем внимании федерального центра регионы должны занимать проактивную позицию. Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил в своем указе, что к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку мусора, до половины снизить полигонное захоронение и вовлекать минимум четверть отходов во вторичный оборот. Для этого нужно ввести мощности по обработке свыше 20 миллионов тонн и утилизации почти 17 миллионов тонн ТКО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о двукратном сокращении жалоб на вывоз мусора в новогодние праздники. Этого удалось достичь благодаря созданию рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на обращения граждан.