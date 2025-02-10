Снова красный свет: в магазинах «Светофор» новые нарушения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Несоблюдение технических регламентов оказалось далеко не единственной проблемой супермаркетов.

Россельхознадзор выявил ряд нарушений в сети магазинов "Светофор". Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов в супермаркетах-дискаунтерах сети „Светофор“ в ряде регионов России», — проинформировали в сообщении.

Рейды прошли по всей стране: от Ненецкого автономного округа до Новгородской и Тульской областей. Так, например, по последним данным, грубо преступили границы законодательства 14 тверских супермаркетов.

Наибольшую угрозу представили товары животного происхождения, в том числе, молочные продукты, распространяемые сетью. Среди непрошедших контроль товары торговых марок: «Апрелика», «Приволжское» и «Барская кухня». В ряженке, сливках и твороге обнаружили недопустимое количество растительных масел и жиров, дрожжей и консервантов.

По результатам проверок возбуждены административные дела и выданы предупреждения руководству сети и торговых точек, а также поставщикам и производителям товаров-фальсификатов. К работе в ближайшее время подключатся Роспотребнадзор, органы прокуратуры и региональные службы ветеринарии.

Напомним, что проверки в магазинах начались после множественных обращений депутатов Госдумы и общественных организаций потребителей. Россельхознадзор предоставлял сведения о том, что в половине всех поступающих исков фигурирует название «Светофор».

В конце января специалисты выявили в магазинах сети отсутствие у товаров сопроводительной документации, маркировки, а также упаковок. Более того, на местах не соблюдался режим хранения и продавалась продукция с истекшим сроком годности и признаками порчи.

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