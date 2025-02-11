«Мусорная еда»: какие закуски вызывают рак

Фото: 5-tv.ru

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Популярные блюда оказались причиной серьёзных заболеваний.

Выбирая продукты в магазинах, россияне часто не задумываются о том, насколько катастрофическими могут быть последствия употребления того или иного блюда для организма. Какие товары лучше навсегда вычеркнуть из списка покупок, рассказала нутрициолог Марина Зайцева в беседе с Lenta.ru.

Специалист выделила две категории продуктов: помогающие быть «в ресурсе» и запретные. В числе последних оказались газированные напитки и лимонады. По словам эксперта, в одной бутылке любимого многими напитка сахара содержится больше, чем во всем организме — 10 граммов.

Более того, нутрициолог не рекомендовала увлекаться тортами и печеньем, в которых слишком много рафинированной муки, красителей и химических добавок.

«Нужно исключить из своего рациона так называемую „мусорную еду“. Этим термином называют высококалорийную, но при этом не питательную еду, которая дает нашему организму непродолжительное ощущение сытости, но при этом забирает красоту, энергию, позитив и наше здоровье», — наставила Зайцева.

Красный свет специалист зажгла и при упоминании чипсов и сухариков. Их она настоятельно призвала избегать, так как небольшое количество в рационе уже существенно вредит здоровью. Канцерогены ухудшают работу ЖКТ и порождают депрессивные настроения, патогенная микрофлора провоцирует инсулинорезистентность и сахарный диабет.

«Завершают список наиболее вредных продуктов с сахарным составом чипсы и сухарики. Помимо сахара они содержат большое количество масла, в котором обжариваются при приготовлении, и канцерогенных соединений, способных вызвать даже рак», — пояснила специалист.

Всю «мусорную еду» Марина Зайцева предложила заменить фруктами, овощами и орехами, в которых содержится достаточное количество питательных элементов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему не следует есть колбасу каждый день.