Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Формируется линия фронта для продвижения на севере Харьковской области.

Украинские боевики не в силах сдерживать оборону на Купянском направлении благодаря нашей тактике внезапных точечных ударов.

Операторы дронов несколькими попаданиями уничтожили группировку националистов. Разведка с воздуха засекла в лесистой местности бронетранспортер, когда в него садились боевики.

Снаряд попал точно в цель. На кадрах объективного контроля вражеская машина взрывается и загорается.

Далее следует контрольный сброс.

Наши военные сейчас уверенно формируют линию для продвижения на севере Харьковской области. Подразделения постепенно выходят на трассу Купянск — Большой Бурлук. Взятие дороги под контроль позволит сорвать снабжение ВСУ на этом участке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.