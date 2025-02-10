«Не демонизируем наготу»: до какого возраста можно переодеваться при детях

Фото: 5-tv.ru

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Родители должны помогать малышам научиться видеть границы между своим и чужим.

Строго установленной отметки в календаре, когда родителю следует перестать переодеваться при ребенке, не существует. О том, как распознать сигналы, которые оповещают о наступающем сроке — рассказала детский психолог Александра Аныкина в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, все знаки носят индивидуальный характер. Решающие причины: культурные и ценностные установки семьи, а также уровень развития ребенка.

Как отметила эксперт, до 3-4 лет дети активно познают окружающий мир. Ограничения в переодевании друг при друге могут быть восприняты в качестве запрета исследовать организм. Психолог предупредила, что впоследствии такой подход приведет к трудностям с развитием.

Уже к восьми годам дети осознают чувство стыда. Они отворачиваются при переодевании, просят отойти. В таком случае не стоит давить. Тогда ребенок, подражая взрослому, тоже будет уважать и свои, и чужие границы.

«Таким образом, мы и не демонизируем наготу, и учим ребенка своим и чужим границам, уважению к телу и правилам, существующим в обществе», — объяснила Аныкина.

Специалист подчеркнула, что процесс социализации проходит вместе с приобретением опыта: ребенок узнает, что на улице не ходят без одежды, а дома — все зависит от ситуации.

«Меж тем уже лет с двух мы объясняем ребенку, какие правила существуют в обществе. Скажем, если дома можно бегать голышом, то, когда приходят гости, мы надеваем трусики», — развила мысль психолог.

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