Друг Гагарина, Титова и Высоцкого стал жертвой мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Советский альпинист Балюкин по незнанию передал злоумышленникам 140 тысяч рублей.

Советский альпинист Виталий Балюкин стал жертвой мошенников, выманивших у него 140 тысяч рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Злоумышленники 4 февраля позвонили 84-летнему спортсмену под видом сотрудников службы безопасности банка и заявили, что ему необходимо снять со счета все имеющие накопления, чтобы ими не завладели мошенники.

Балюкин направился в ближайшее отделение банка и снял со своей карты 143 900 рублей. Затем ему сообщили, что деньги необходимо отдать на проверку. Для этого их нужно поместить в непрозрачную емкость и передать курьеру.

Пожилой мужчина положил 140 тысяч рублей в старый чайник, упаковал его в картонную коробку и передал курьеру на автомобиле белого цвета в Шелапутинском переулке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Лица, обманувшие пенсионера, устанавливаются.

Виталий Балюкин — неоднократный победитель и призер чемпионатов СССР по альпинизму, включенный в Книгу рекордов Гиннеса за 20-часовой скоростной непрерывный подъем на Эльбрус. Всего в активе Балюкина более 200 покоренных горных вершин. Также он — Почетный спасатель России и кавалер международного ордена «Эдельвейс».

В 1967 году Балюкин участвовал в подготовке актеров к съемкам фильма «Вертикаль», где познакомился с Владимиром Высоцким. Также альпинист дружил с космонавтами, Героями Советского Союза Юрием Гагариным и Германом Титовым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телефонные мошенники выманили 300 тысяч рублей у известного актера театра и кино Владимира Топцова.