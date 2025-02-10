Азербайджан запретил въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Сам экс-чемпион мира по боксу назвал это решение бессмысленным.

Баку внес депутата Госдумы России, бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева в список персон нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, его слова опубликованы на сайте министерства.

«В связи с высказываниями этого депутата в адрес Азербайджана его имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», — сказал он.

Уточняется, что въезд в Азербайджан запрещен Валуеву из-за его «оскорбительных заявлений и угроз», якобы высказанных в адрес страны и азербайджанцев. Речь идет о словах депутата после решения официального Баку закрыть Русский дом.

Узнав об этом, Валуев в Telegram-канале предложил внимательно присмотреться к многочисленным диаспорам в РФ, которые «не про культурный обмен», а «скорее про деньги», причем, отметил он, очень большие и не всегда легальные.

Гаджизаде также напомнил, что это не первый случай включения российских депутатов в список персон нон грата. Так, в нем уже состоят Константин Затулин и Виталий Милонов.

Валуев, в свою очередь, прокомментировал решение Баку в беседе с Lenta.ru. По его словам, в запрете на въезд в Азербайджан смысла нет.

«Им я ничем не угрожал. Относительно закрытия Русского дома свое мнение высказал и остаюсь при этом. Даже после внесения меня в этот список, считаю Азербайджан страной дружественной», — сказал Валуев.

В четверг, 6 февраля, власти Азербайджана официально уведомили Россию о прекращении деятельности в Баку информационно-культурного центра «Русский дом». Ситуацию уже прокомментировал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, российская сторона на протяжении очень долгого времени просила власти Азербайджана поддержать инициативу по развитию международных отношений и помочь с регистрацией Русского дома, однако столкнулась с безразличием.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России заявили о готовности решать вопрос с регистрацией Русского дома в Баку. Ведомство подтвердило получение уведомления от Азербайджана о прекращении работы центра.