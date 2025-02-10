Не только дань моде: почему киноа является самой популярной крупой

URA.RU: киноа появилось на российском рынке только в 2017 году

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bernd Juergens via

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У продукта практически нет противопоказаний, а его польза доказана специалистами.

В корзине отечественного покупателя киноа появилось лишь в 2017 году. Однако модный «суперфуд» за короткий срок уверенно потеснил знакомые с детства блюда с обеденных застолий. О том, почему стоит чаще заменять гречневую и рисовую каши киноа рассказали в информационном агентстве URA.RU.

Начало современному тренду положили южноамериканские инки. Они же дали названия крупе — «золотое зерно» и «перуанский рис». Современному покупателю каша больше напоминает кускус или кукурузу по виду, а по вкусу — булгур. Конечно, все зависит от сорта. Их насчитывается больше сотни.

Можно сделать выбор в пользу более нежного гарнира, а можно насладиться хрустом горячих зерен. В первом случае подойдет более распространенное белое зерно. Во втором — красное. Самое главное — все без вреда для фигуры! Киноа обладает уникальным составом: мало калорий, низкий гликемический индекс, а большая часть состава — белки.

Тем, кто придерживается здорового образа жизни, понравится и наполненность крупы микроэлементами. По данным Гарвардской медицинской школы, в ней есть все, что необходимо телу: от марганца и магния до витаминов Е и В1.

По словам врачей, крупа особенно полезна страдающим сахарным диабетом, депрессивными расстройствами и ишемической болезнью сердца. Ее можно есть почти всем, кроме аллергиков, людей с проблемами ЖКТ и почечными недугами.

Важнейший аспект употребления киноа — правильный рецепт. Зерно надо промыть, чтобы усилить вкусовые свойства. Затем обжарить несколько минут на сковороде и сварить в воде в отношении 1:2. Через 15 минут каша уже готова к употреблению, но лучше дать ей настояться пять минут, прежде чем сервировать на стол.

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