Признак беспомощности: в Совфеде отреагировали на атаку дрона ВСУ на Краснодар

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Эти нападения вызывают лишь озлобленность россиян.

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с применением беспилотников являются психозом киевского режима. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя нападение националистов на Краснодар в беседе с Lenta.ru.

«Это все — военный психоз режима, который понимает свою бесполезность и беспомощность. И вот эти полеты беспилотников в глубинные районы России вызывают только озлобленность и ненависть всего нашего народа, да и всей прогрессивной общественности вокруг», — сказал он.

Рано утром в понедельник, 10 февраля стало известно, что киевский режим попытался атаковать Краснодар. В этом городе обломки беспилотника ВСУ упали на крышу жилого дома. Средства ПВО сбили украинский дрон в 02:00 по московскому времени.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ ударили по Киевскому району Донецка дронами самолетного типа. Скорее всего, дроны были самодельными.