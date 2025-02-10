Не мути воду: нутрициолог нашла «эликсир молодости»

Фото: 5-tv.ru

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Питьевой режим помогает достичь уникальных результатов, если знать некоторые секреты.

Грамотное потребление воды позволяет стабилизировать состояние организма и избавиться от лишнего веса, а также от следов усталости на лице. Об этом рассказала нутрициолог Диана Никитина в беседе с Lenta.ru.

Чтобы достичь наилучшего результата, эксперт наставила придерживаться ряда правил.

Первая рекомендация: отмерить нужное количество жидкости перед употреблением. Здесь необходимо пользоваться формулой: 40 миллилитров на килограмм веса.

Во-вторых, необходимо всегда пить воду при голоде. Истинная потребность в твердой пище сохранится через 15 минут, а ложные позывы стихнут.

Также нужно постараться взять в привычку осушать стакан теплой воды за полчаса до завтрака, обеда и ужина. Вода наполнит желудок и съесть получится меньше.

Все советы, по мнению Дианы Никитиной, способны в корне искоренить проблемы, связанные с фигурой и отеками.

Сложные, особенно на первых порах, указания нутрициолог дополнила полезными деталями, которые могут помочь пить воду с удовольствием.

«Если вам сложно пить обычную воду, попробуйте добавить в нее ломтики лимона, лайма, огурца, клубнику, мяту или розмарин. Это сделает воду более приятной на вкус», — поделилась небольшой хитростью эксперт.

Специалист также призвала отказаться от газированных напитков и сладких соков в пользу чистой воды.

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