Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица обратилась к возлюбленному в стихотворной форме.

Личная жизнь дочери Любови Успенской снова стала предметом обсуждения. Несколько месяцев назад поклонников ее матери шокировала информация о пропаже Татьяны. К счастью, знаменитость быстро нашлась. Видимо, звезда решила продолжить играть на материнских чувствах, опубликовав в своем блоге трогательное стихотворение собственного авторства. Об этом сообщил 7Дней.ru.

Любовное послание мгновенно вызвало ажиотаж. Попытки выяснить, что могло стать источником внезапного вдохновения — остаются неудачными. На данный момент певица не поддерживает близкие связи с противоположным полом на публике.

Про отношения певицы 11-летней давности, положенные в основу стихотворения, также ничего не известно. По последним сведениям, Татьяна Плаксина встречалась с художником Шейном из Великобритании в 2016-м, а в 2017 году — с представителем фэшн-индустрии Гошей Ростовщиковым, но отношения не продлились долго.

В комментариях строят догадки о личности загадочного адресата, а саму работу называют крайне искренней.

«Я знаю, что есть мужчина, который плачет, читая мои стихи. Который улыбается, вспоминая мои грехи. Который ждет не птичий взлет. А бесконечный звезд полет!» — описала внезапный объект споров сама Татьяна.

Если персонаж из лирики ждет полета, то дочь Успенской явно ожидает чего-то другого.

«Я хочу быть героем в твоих глазах» — обратилась она к экс-возлюбленному.

Плаксина упомянула, что якобы знает о его «забвении» и назвала себя «бабочкой, обратившейся в прах».

Ранние чувства явно все еще терзают знаменитость. Возможно, что пожелания ее матери, сделанные в декабре на праздновании 35-летнего юбилея, приблизились к своей цели. Любовь Успенская попросила поскорее подарить ей внуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иски певицы Натальи Лапиной к адвокату Любови Успенской отклонили.