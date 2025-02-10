Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Бюджет региона в текущем году составит свыше 34 миллиардов рублей.

Доходы Донецкой народной республики в 2024 году выросли на 28,4% по сравнению с 2023-м. Об этом заявил глава ДНР в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«По прошлому году на 28,4% результат лучше, чем по 2023 году. В этом году мы также планируем увеличить доходы: один миллиард 600 миллионов ожидаем, но я думаю, будет больше», — сказал он.

В 2025 году, продолжил Пушилин, бюджет ДНР составит более 34 миллиардов рублей. Кроме того, количество заявлений о получении жилплощади в регионе успешно закрываются. Так, в Мариуполе уже сдали 64 компенсационных дома. В них имеются 4789 квартир. По словам Пушилина, всего планируется сдать 71 компенсационный дом.

Кроме того, глава ДНР назвал современным и высокотехнологичным перинатальный центр в Донецке, который открыли в апреле 2024 года. Путин, в свою очередь, согласился с его словами. Пушилин продолжил: уже 1,6 тысячи пациентов получили квалифицированную помощь в ДНР. Причем речь идет как о мирных жителях, так и участниках спецоперации. Также в 2024 году в республике открыли десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а в 2025-м году планируется ввести в эксплуатацию еще 18.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов. С тех пор в этих регионах проводятся восстановительные работы: реконструируются или строятся заново гражданские объекты и не только.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пушилин рассказал о тактических успехах российской армии в Часовом Яре.