Недетский тариф: таксисты массово отказываются от заказов с несовершеннолетними

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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С проблемой столкнулись сотни родителей, ее уже пытаются решить на федеральном уровне.

Таксисты наотрез отказываются брать заказы клиентов с детьми. С такой проблемой столкнулись уже сотни родителей.

Им приходится ждать машину в несколько раз дольше обычного. У водителей нет ни кресел, ни бустеров. А если даже и есть, то детский тариф автоматически дороже, причем существенно. Почему так происходит и есть ли выход из ситуации, узнал корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Истерика детей, скандальное поведение родителей. Такие видео есть, пожалуй, у каждого второго водителя.

Новосибирск — таксист отказался везти без детского кресла. Не хотел получить штраф от ГАИ, а получил несколько штрафных ударов от неадекватной матери.

Везти пассажиров по детскому тарифу, как кота в мешке, рассказывают таксисты. Самая обычная поездка вдруг может стать незабываемой.

«Очень часто родители посадили ребенка, сели в телефон и, что он там делает — кричит, орет, пинает, пытается открывать двери. Начинает, бывает, устраивать какие-то истерики. Можно, сделав какое-то замечание, в ответ получить огромный негатив», — пожаловался водитель такси Александр Петров.

Дети Елены Смолиной так себя не ведут, но и в такси ездят очень редко. Потому что приложение не позволяет выбрать автокресло для второго ребенка.

«Когда куда-то нужно очень срочно — поликлиника и так далее — возникала проблема. Водители отказывались — либо у них не было второго кресла на второго ребенка. Бывает такое, что даже со своим бустером не сажают, отказываются от поездки», — сообщила мать двоих детей Елена Смолина.

Так случилось и в этот раз. Водитель не захотел устанавливать в свою машину удерживающее устройство, якобы оно не соответствует возрасту ребенка.

Водителей, готовых пережить такой стресс — немного, поэтому и машин, зато поездка обойдется гораздо дороже.

«Вызываем такси из центра к самой северной станции метро Петербурга. Стандартный тариф — 980 рублей. Но нам нужен детский — выбираем его. Сумма заказа становится на 300 рублей дороже. А если добавить еще два детских кресла для разного возраста — сумма заказа становится 1430 рублей. То есть почти на треть больше, чем изначальная», — попробовал специальный корреспондент Александр Тарасенко.

Решить эту проблему пытаются на федеральном уровне. Есть несколько инициатив, например, прописать обязательное наличие детского кресла в каждой машине, а стоимость стандартного и детского тарифов — уравнять.

Но агрегаторы говорят — детский тариф дороже, потому что в него заранее закладываются возможные траты на химчистку и мойку салона. Также до сих пор непонятно, за чей счет будут закупаться специальные кресла, и сколько их должно быть в машине.

«Мы должны оснастить каждый автомобиль минимум тремя креслами, это значит что багажник автомобиля будет полностью заполнен. А как нам возить людей на вокзалы, аэропорты, у которых есть чемоданы? Цена на тариф детский будет понижена — цена на остальные поездки будет повышена», — поделился представитель общественного союза по развитию такси по Северо-Западному региону Андрей Белов.

Для того, чтобы инициатива стала законом, придется прописать требования безопасности к удерживающим устройствам и экономическое обоснование тарифов.

Но агрегаторы все равно до конца не раскрывают, из чего складывается цена поездки. И есть риск, что таксопарки будут выполнять новые требования формально — положат в багажники только самые маленькие и дешевые бустеры.