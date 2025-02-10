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Роспотребнадзор начал проверку московского центра репродукции.

Столичный центр репродукции «Я здорова» проверяет Роспотребнадзор. Несколько женщин, по информации «Известий» — пять, после обращения в клинику находятся в тяжелейшем состоянии в реанимации.

Все они делали процедуру ЭКО. Что вводили пациенткам, как вообще такое могло произойти, разбирался корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Вадим до сих пор не может поверить, что его жена в коме после процедуры ЭКО.

«Сейчас проводится медикаментозная седация, она сейчас спит в медикаментозной коме. И проводится искусственная вентиляция легких», — рассказали врачи мужа пострадавшей.

Вадим со своей женой Анной долго подбирали клинику, искали врачей, которым можно доверять. Выбор пал на центр репродукции «Я здорова!» и перед процедурой супруга прошла несколько консультаций, сдала все необходимые анализы. Семья надеялась на то, что их жизнь скоро изменится, но никто и не думал, что настолько.

«Ей была сделана пункция яичников в рамках программы ЭКО. Она была очень бледная. Такой желтушный цвет лица, губы синие. Выглядела она плохо. Я отвез ее домой, она легла, и часа три пробыла дома. Мы видели, что состояние не улучшается. Поэтому решили вызвать скорую», — рассказал муж пострадавшей женщины Вадим.

Прибывшие медики поставить диагноз не смогли. Женщину доставили в ближайшую больницу, ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. В скором времени в отделение поступила еще одна пациентка. Она проходила процедуру ЭКО в том же центре репродукции.

«Она сейчас находится в больнице в реанимации. Вчера — температура. Не только у нее одной, еще у двоих была температура сегодня», — сквозь слезы поделилась родственница другой пострадавшей Надежда.

По нашей информации, еще трех пациенток экстренно госпитализировали после посещения клиники «Я здорова». Все женщины — в тяжелом состоянии.

Сейчас двери в клинику закрыты для всех, кроме полиции и Следственного комитета. Вход оцеплен лентой, на месте постоянно дежурят несколько сотрудников.

Предварительный диагноз — ангиогенный сепсис. Тяжелое заражение крови, которое может вызывать тромбозы, отказ органов и даже привести к летальному исходу. Инфекция могла попасть в организм внутривенно.

Известно, что все пациентки прошли малоинвазивное вмешательство. Их операции прошли без разрезов — через кровеносные сосуды, но с применением общего наркоза. Специалисты предполагают, что проблема может крыться как раз в нем, об этом говорят и сотрудники клиники.

«А кто ответственный за это, как вы думаете?»

«Мы думаем, препарат».

По одной из версий, всем пациенткам вводили пропофол. Его часто используют в качестве наркоза. Раньше с препаратом никогда не было проблем. Мы попытались выяснить подробности у акушеров, но с журналистами они общаться отказались.

«Сепсис, да? Лихорадка там какая-то».

«Не знаю».

По словам экспертов, случаи массового инфицирования во время процедуры ЭКО встречаются редко. Поэтому Росздравнадзору придется рассмотреть множество версий, по которым пациентки могли оказаться заражены.

«В медицине мы ни разу не сталкивались с подобными случаями. Особенно, чтобы пять человек разом могли получить ангиогенный сепсис. Нужно просто разбираться, с чем это могло быть связано. Может быть, просто человеческий фактор, и неправильно была выполнена стерилизация тех или иных инструментов, которые участвовали в данной манипуляции. Такое тоже возможно», — объяснила врач-хирург Яна Кизюн.

Пока врачи борются за жизни пострадавших, следователи стараются найти истину в этом резонансном деле.