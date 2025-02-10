Так выгодней: в чем преимущества образовательного кредита

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такой займ студенты могут взять не только в начале обучения, но и в процессе освоения учебной программы.

Ставка 3% — одно из преимуществ образовательного кредита. Об этом изданию aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам специалиста, образовательный кредит выгоднее потребительского примерно в десять раз. Ставка по этому займу — всего 3%. Данный кредит выдается на 15 лет, но его можно закрыть досрочно.

«В течение периода обучения и девять месяцев после окончания вуза необходимо только обслуживать образовательный кредит, то есть у заемщика возникает только обязанность по уплате процентов. В первый и второй год обучения необходимо уплачивать только часть начислений суммы процентов: 40% и 60% соответственно», — пояснил эксперт.

Также, как утверждает Балынин, у студентов есть возможность обратиться к помощи банков в процессе обучения, а не только перед его началом.

Кроме того, необязательно брать сумму на весь период программы — можно выбрать заем на семестр или год. Это позволяет перейти на бюджетную основу и не переживать за оставшиеся перед банком обязательства. Выплачивается только та сумма, что уже направлена на получение образования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники обманули десятки студентов.