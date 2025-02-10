ФСБ задержала директора Института открытого образования ЮУрГУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Предполагается, что за четыре года мужчина незаконно обогатился на 600 тысяч рублей.

Российские силовики задержали в Челябинской области директора Института открытого и дистанционного образования ФГАОУ ВО Южно-Уральского государственного университета (НИУ) за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.

Установлено, что задержанный, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в учреждении, потребовал от своего подчиненного передавать деньги, полученные в качестве оплаты труда за работу. При этом он преследовал корыстную цель.

В результате мужчина в период с сентября 2020 года по май 2024-го передал своему руководителю около 600 тысяч рублей, пишет URA.RU. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас проводятся следственные действия, цель которых закрепить доказательную базу, установить и задокументировать иные возможные факты противоправной деятельности задержанного.

Другие случаи превышения полномочий в РФ

На прошлой неделе суд арестовал вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову на два месяца. Чиновница взята под стражу до 2 апреля включительно по подозрению в превышении должностных полномочий. По информации следствия, свою вину Федотова не признает.

По версии следственных органов, в 2020 году Федотова приняла решение о привлечении кредитов для нужд региона, несмотря на наличие достаточных остатков бюджетных средств. Она оформила займы в коммерческом банке на общую сумму 12 миллиардов рублей — при этом процентные ставки превышали 6% годовых.

Данные действия Федотовой противоречат требованиям долговой политики, установленной для Ростовской области. В результате был причинен ущерб бюджету региона.

По предварительным данным, с 2020-го по 2023 годы бюджет Ростовской области понес убытки в размере 1,9 миллиарда рублей, которые были направлены на обслуживание и оплату процентов по указанным кредитам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курских чиновников заподозрили в хищении более трех миллиардов рублей из бюджета. Эти деньги были выделены на защиту региона.