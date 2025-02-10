«Свой вариантик»: Оксана Самойлова показала поклонникам свое обычное утро

Фото, видео: © РИА Новости

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Первая половина дня знаменитости оказывается довольно продуктивной.

Утро блогера Оксаны Самойловой далеко от идеальной глянцевой картинки. Знаменитость выставила видео на своей странице в социальной сети, где показала, как начинается ее день.

Утро звезды полно забот о детях, козе и курах. Прическа далека от идеальной, а в раковине лежат чьи-то волосы. Как предположили подписчики, последние оставил ее супруг — рэпер Джиган.

«Это я насмотрелась видосов, где идеальные мамы, в идеальном доме, с идеальными видами, посудой и детьми снимают такие asmr. И решила снять свой вариантик», — подписала Самойлова.

Поклонники поддержали блогера за то, что она не пыталась показать глянцевую картинку, а была искренней.

«Наконец-то хоть одна из жизни лакшири нормальная, без понтов»;

«Это лучший вариант. Все как есть и намного веселее этих идеальных ненастоящих видосов»;

«Вот это было интересно. Все как у нормальных мам», — пишут подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова купила козе люксовый автомобиль.

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