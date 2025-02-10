Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

Российская спецоперация стала ключевой темой полемики двух немецких политиков. Оба кандидата на пост канцлера не в состоянии внятно объяснить причины экономического упадка Германии.

Конфликт на Украине стал одной из основных тем предвыборных дебатов в Германии. В телевизионной дуэли сошлись главные претенденты на пост канцлера — Олаф Шольц и Фридрих Мерц. Последний выглядел более убедительно.

Мерц не только выступает за мирные переговоры, но и предлагает экстренно решать внутренние проблемы страны. По словам кандидата, ситуация в ФРГ — не что иное, как экономический апокалипсис.

Объясняя причины такого упадка, Шольц со своей стороны в очередной раз обвинил Россию. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин изучил тему.

Перед началом словесной дуэли на экран выводят свежие графики — Мерц по-прежнему самый вероятный будущий канцлер ФРГ, которого уже прозвали этаким «немецким Трампом».

Мультимиллионер демонстративно летает на личном бизнес-джете, в первый же день собирается ужесточить миграционную политику и пограничный контроль.

«Почему нужно быть таким глупым?» — спросил Шольц.

«Можно отказать просителям убежища на границе. Просто прочитайте это», — ответил Мерц.

От миграционного кризиса переходят к обсуждению экономического. Мерц набрасывается на Шольца с конкретными цифрами, которые демонстрируют не просто упадок, а экономический апокалипсис в ФРГ.

«Мы сейчас находимся на третьем году рецессии, такого в Германии еще не было. В нашей стране три миллиона безработных, причем число их растет. 50 тысяч компаний обанкротились за время вашего пребывания у власти», — бушует Мерц.

Олаф Шольц во всех своих бедах обвиняет Россию и лично Путина. Как будто это российский президент руководил Германией на протяжении последних трех лет.

«Я не нападал на Украину. Я не прекращал поставки газа. Я не был причиной того, что мы сейчас находимся в этом экономическом положении. Это был Путин», — заявил Шольц.

Увернулся буквально по классике — «война все спишет».

И еще неизвестно, сменится ли при Фридрихе Мерце этот саморазрушительный вектор? В вопросе поддержки Украины у них не так уж и много разногласий. В то же время оба категорически против идеи вступления Украины в НАТО.

«Американское правительство отвергает это. Я хочу ясно сказать, что речь не идет о членстве в НАТО в данной ситуации», — подчеркнул Шольц.

«На данный момент это невозможно, поскольку ни одно из государств-членов НАТО не находится в состоянии войны», — отметил Мерц.

«А между тем эти первые теледебаты проходят на фоне не самых хороших новостей для обоих дуэлянтов. Немецкий политический ландшафт оказался в новой турбулентности. Согласно свежим опросам, все крупные партии, включая ХДС и СДПГ, теряют поддержку избирателей, что делает предстоящее голосование в бундестаг еще более непредсказуемым», — сообщил Чащухин.

И главная сенсация — за две недели до выборов уверенное второе место — у немецких правых, одобрение «Альтернативы для Германии» уже на уровне более 20%.

«Немецкий Трамп» дал четко понять: с такими коалиции не бывать, однако же настоящий Дональд Трамп, который в Белом доме, похоже, тоже определился с выбором: новая американская администрация заметно расширяет контакты именно с АдГ.