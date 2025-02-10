В Приморском крае 15 человек пострадали в ДТП с лесовозом и автобусом
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
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Один человек них находится в крайне тяжелом состоянии.
Страшная авария произошла в Приморском крае. Под Чугуевкой лесовоз на скорости въехал в автобус. Удар пришелся по кабине пассажирского транспорта, из-за чего тот получил значительные повреждения.
По последним данным краевого Минздрава, в ДТП пострадали 15 человек, и один из них находится в крайне тяжелом состоянии. А в региональной прокуратуре добавили, что к аварии привел занос прицепа лесовоза на скользкой дороге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семь человек пострадали в столкновении автобуса с тремя легковушками в Москве.