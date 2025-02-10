Поют романсы: какие финансовые риски ждут россиян в 2025 году

Аналитик Калманович: инфляция в 7% — это основной финансовый риск для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Не стоит пугаться — есть способы минимизировать денежные потери.

Главным риском россиян в 2025 году в финансовом плане станет инфляция в 7%. Об этом изданию Газета.ру рассказал аналитик Олег Калманович.

По словам специалиста, в 2025 году инфляция потребительских цен все еще будет достаточно высокой и составит около 7%.

Не добавит стабильности и умеренное обесценивание рубля относительно мировых резервных валют.

«Третьим риском, хотя затрагивающим не всех россиян, станут высокие налоги: для одних граждан — повышение ставки налога на доходы физических лиц, для других — продолжение роста налогов на имущество», — пояснил эксперт.

Калманович назвал несколько способов защитить свои финансы. Например, начать инвестировать сбережения. Не только хранить деньги на вкладах, даже если процент высокий, но и покупать золото. Приобретение зарубежной валюты — тоже один из возможных вариантов. Однако здесь важно не просчитаться и не ошибиться в выборе.

Налоговые риски, огорчает аналитик, сократить не выйдет. Здесь два пути — либо больше зарабатывать, имея, например, дополнительный доход, либо копить и иметь резерв, в том числе и для уплаты налогов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экономист назвал несколько рабочих способов накопления денег.