Красота или ум? Стали известны основные критерии россиян при выборе партнера

Газета.ру: большинство россиян не против служебных романов и разницы в возрасте

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Многие опрощенные предпочитают знакомиться через друзей или на работе.

Многие россияне не против служебных романов и разницы в возрасте. Результатами исследования об отношении граждан страны к любви с Газета.ру поделилось маркетинговое агентство Pro-Vision Communications.

Сколько людей верят в любовь и состоят в отношениях

По данным анализа, 7 из 10 опрашиваемых не разочаровались в высоких чувствах и хотят их испытать хотя бы раз в жизни. Однако 11% респондентов не верят в любовь, а 10% скептичны к ней.

Из всех принявших участие в опросе только чуть больше половины (55%) признались, что состоят в крепких отношениях. При этом 22% находятся в поиске второй половинки. Одиночек, не думающих о близких связях, не так мало — 21%.

Каковы главные ценности у влюбленных

Главными составляющими счастливого союза респонденты посчитали доверие (84%), заботу и поддержку (75%), совместные интересы и совпадающие ценности (61%).

Общие цели и планы на жизнь оказались важны примерно половине опрошенных — 49,8%, а чувство защищенности рядом с близким человеком важно для 47,9% человек. Менее распространенными вариантами стали страсть и влечение, их назвали 29,8%, и почти столько же составила дружба — 28,3%.

Чего следует избегать для поддержания длительного союза

Главным «красным флагом» считаются измены. Они неприемлемы для 78% россиян.

С токсичностью партнера не готова мириться половина респондентов. К тому же способными разрушить романтическую связь были отмечены физическое насилие, вредные привычки, зависимости и лудомания. Инфантильное поведение партнера и контроль личной жизни со стороны его родителей или друзей не устраивает менее трети опрошенных.

На что обращают внимание при поиске второй половинки

Этап выбора возлюбленного наиболее щепетильный, поэтому внимание россиян приковано к очевидным критериям — физическим и социальным.

Большинство респондентов — 72,2% начинают оценку с внешности, далее следует возраст — 58% и уровень образования — 35,1%.

Каждого пятого, находящегося в активном поиске партнера, также интересуют профессия, социальный статус и вероисповедание потенциального избранника. Финансы и взгляды в политике волнуют 14,1% и 13,7% респондентов соответственно. Количество предшествующего полового опыта важно 10% ищущих.

Абстрактное «общее впечатление», которое не поддается объяснению, также вошло в ряд критериев отбора.

Где россияне предпочитают искать любовь

Найти свою половинку, по мнению большинства, легче всего в общем кругу друзей и знакомых (49,8%) или по месту работы и учебы (47,7%).

Через социальные сети предпочитают знакомиться 40%, а около трети респондентов делают это в дейтинговых приложениях. Отмечается, что 22,5% храбро подходят для знакомства на улице и в общественном транспорте. Услугами брачного агентства пользуются менее 2%.

С кем люди не готовы строить отношения

В число партнеров, с которыми не спешат заводить романы, входят женатые или замужние люди — 64,4%. Отношения ради личной финансовой выгоды недопустимы для 62%. От связи с осужденными или заключенными отказываются 59,5%.

С годами меняются представления о здоровом партнерстве, и в настоящее время на отношения на расстоянии, большую разницу в возрасте и служебные связи готовы согласиться 78% россиян.

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