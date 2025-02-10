Обезьяна оставила без света всю Шри-Ланку

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets; 5-tv.ru

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Как хулиганке удалось обесточить весь остров?

Полный блэкаут на Шри-Ланке устроила обезьяна. Она проникла на электрическую подстанцию, начала играть с трансформатором и уже через несколько секунд обесточила весь остров. Ее пытались остановить работники, но не успели.

С обезьянами на острове такое случается часто. Их на Шри-Ланке очень много, а трансформаторы совсем не защищены.

Похожий случай произошел недавно и в России. Так, пять домов остались без электричества в Норильске из-за енота, который пробрался в трансформаторную подстанцию.

Позднее оказалось, что животное — домашнее. Как рассказывал 5-tv.ru, енот по имени Рони сбежал из квартиры в доме, где расположена подстанция.