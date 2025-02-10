Сладкая ложь: как газированные напитки и соки вредят здоровью

Фото: 5-tv.ru

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Злоупотребление ими может увеличить массу тела и нарушить метаболизм.

Сладкие напитки ежегодно становятся причиной более миллиона случаев заболеваний сердца по всему миру. Соки и газировки содержат около половины суточной нормы сахара, рассказал врач функциональной диагностики Рашид Сонгуров в беседе с изданием Газета.ру.

«ВОЗ рекомендует включать в рацион сахар на уровне менее 10% от общего числа ежедневно потребляемых калорий. Если человек употребляет менее 5% от общего числа (25 граммов или 6 ложек сахара), то он находится в здоровом диапазоне. Однако нормальную суточную потребность легко можно закрыть стаканом виноградного или яблочного сока, в котором содержится около 6–8 ложек сахара», — объяснил специалист.

Врач также отметил, что зачастую люди не останавливаются одном стакане сока, а едят затем фрукты, сладости и другие продукты, в которых содержится сахар. Таким образом они сильно превышают допустимую норму. Отсюда можно сделать вывод, что даже один сладкий напиток в день может привести к дисбалансу в рационе.

Чрезмерное употребление сладких напитков приводит к увеличению массы тела и метаболическим нарушениям. Последние впоследствии повышают вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Злоупотребление соками и газировками способно стать причиной развития одновременно нескольких болезней сердца.

«Избыток сахара способствует увеличению уровня триглицеридов и снижению уровня „хорошего“ холестерина (HDL). Это повышает риск развития атеросклероза — заболевания, при котором стенки артерий утолщаются и теряют эластичность, впоследствии прогрессирование заболевания может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, регулярное употребление сладких напитков ведет к увеличению висцерального жира (отложение вокруг внутренних органов). А он в свою очередь является фактором риска для ишемической болезни сердца», — объяснил врач.

Постоянное желание пить сладкие напитки может быть следствием дефицита в организме. Например, нехватки хрома, фосфора, серы и триптофана. Выбирая сок или газировку, важно внимательно изучать ее состав. Отдавать предпочтение следует тем напиткам, в которых мало сахара. Лучший вариант — вода с натуральными добавками.

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