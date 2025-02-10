Готовы ко всему: какие дипломатические вызовы ждут Россию в ближайшие годы

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Российские представители проделали большую работу, но впереди еще много нерешенных задач.

Новым мировым полюсом силы сегодня становится БРИКС. За прошедший год объединение значительно расширилось благодаря вступлению новых стран. И теперь играет важнейшую роль в формировании многополярного мира. Кроме того, БРИКС — это еще и пространство для взаимного экономического роста.

О перспективах сотрудничества и роли наших дипломатов в этой работе рассказывает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Индия и Египет, Индонезия и Бразилия — новые члены БРИКС и основатели клуба. Ко дню дипломата «Известия» пообщались с послами России в странах, которые стали приоритетным направлением внешней политики Москвы.

«Египет активно включился в деятельность БРИКС, и Россия ему в этом, естественно, интенсивно помогала и помогает», — заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

«Если говорить о БРИКС, то его значение и влияние в мировых делах возрастает», — считает посол России в Индии Денис Алипов.

«БРИКС сегодня является одним из важнейших инструментов, способных повлиять на реформу глобального управления», — отметил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

БРИКС оформляется как глобальный полюс силы, что идет вразрез с интересами бывшего гегемона. США давят на объединение: угрожают санкциями за отказ от доллара, вводят новые пошлины, пытаются диктовать условия в Азии и Латинской Америке.

«И американцы, и все остальные прекрасно понимают, что мировая экономика развивается не только на территории, скажем так, традиционного Запада. Сегодня как коммерческие, инвестиционные, так и технологические процессы определяются тем грандиозным ростом, который мы видим в Китае, в Индии, в Юго-Восточной Азии», — заявил Алексей Лабецкий.

Россия в авангарде экономического сближения. В логистике — развиваем транспортный коридор Север — Юг, Северный морской путь. В энергетике — возводим АЭС по всему миру. Для Египта строительство станции Эль-Дабаа — не просто билет в элитарный ядерный клуб — важный шаг к собственной энергонезависимости.

«Сейчас уже в процессе строительства находятся все четыре будущих энергоблока. Более того, в России активно производится оборудование, которое будет установлено на станции, и уже начался его завоз на строительную площадку», — заявил Георгий Борисенко.

С некоторыми членами клуба только предстоит выстраивать столь тесное сотрудничество. Яркий пример — Индонезия, присоединившаяся к БРИКС в январе этого года. Товарооборот Москвы и Джакарты пока всего лишь четыре миллиарда долларов, но есть пространство для роста.

«По традиционным нашим товарам, таким как углеводороды и продукты их переработки, продукты сельского хозяйства, прежде всего зерно, мы хотели бы наращивать объемы, но, конечно, больше внимания хотели бы уделить каким-то высокотехнологичным товарам, производимым в России оборудованием», — рассказал посол России в Индонезии Сергей Толченов.

Впереди — кропотливая работа российской дипломатии. Которой нужно как никогда много новых специалистов по Азии и Африке, Ближнему Востоку и Южной Америке.

МГИМО. Главная кузница дипломатических кадров страны. Здесь быстро откликнулись на запросы времени: вуз активно сотрудничает с сетевым университетом БРИКС. Открыты дополнительные группы — с китайским, арабским, турецким языками.

«Даже просто китайский, он тебя очень сильно стимулирует разворачиваться, понять, что мир гораздо шире, чем можно себе представить», — рассказал студент бакалавриата МГИМО Артем Дудко.

«Россия старается все больше и больше развивать отношения со странами арабского Востока, и, наверное, это одна из причин, почему я решила учить арабский язык», — отметила студентка магистратуры МГИМО Юлия Яковенко.

В ближайшие годы российским дипломатам предстоит разрешать конфликты, возникающие на обломках западной системы, выстраивать новые экономические связи. Все это — вызовы формирующегося многополярного уклада. Впрочем, в высотке на Смоленской площади и 146 посольствах России по всему миру уверены — они готовы на них ответить.