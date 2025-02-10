В Краснодаре обломки беспилотника ВСУ упали на крышу жилого дома
Евгений Наумов: обломки украинского дрона упали на крышу жилого дома
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Средства ПВО сбили украинский дрон в 02:00 по московскому времени.
В Краснодаре на крышу многоэтажного жилого дома упали обломки беспилотного летательного аппарата. Дрон был перехвачен системой противовоздушной обороны в 02:00 по московскому времени, сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
«Около 02:00 наши средства ПВО сбили украинский дрон над Краснодаром. Обломки упали на дом в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше», — сказано в сообщении.
Наумов добавил, что в ходе инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Значительных повреждений объектов инфраструктуры удалось избежать.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дрон ВСУ успешно подавили над Вологодской областью. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.