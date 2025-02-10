«Сейф у меня не восстановился»: Юлия Паршута о том, как пережила ограбление

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Певица не в силах понять людей, которые способны на такие поступки.

Певица Юля Паршута философски отнеслась к ограблению своей квартиры. Она уверена, что грабителям воздастся по заслугам. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте BIG LOVE SHOW 2025.

«Сейф у меня не восстановился. Конечно, это была шокирующая история. Это обстоятельство, которого у меня не было никогда в жизни. Ты не знаешь, как на это реагировать. В конце концов, я ко всему отношусь философски», — поделилась Паршута.

Она также отметила, что ей непонятны мотивы людей, которые поступают подобным образом.

«Конечно, до сих пор не понимаю, для чего люди вообще это делают, не понимая законов жизни и вселенной. Каждому воздастся свое. А самая большая ценность всегда со мной, никто у меня не заберет», — заключила певица.

Личность грабителей не установлена. Они проникли в квартиру певицы на Ружейном переулке и вскрыли сейф отверткой. Из квартиры вынесли трое дорогих часов, ювелирные изделия, десять тысяч долларов и два миллиона рублей наличными.

Примечательно, что замок не был поврежден. Из этого следует, что воры открыли дверь ключом. Они до сих пор на свободе, возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Паршута высказалась о «красных флагах» в отношениях.