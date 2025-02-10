Вокруг севшего на мель на Сахалине судна возводят заграждения от разлива нефти

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кроме того, корабль будет исследован на предмет повреждений с помощью подводного беспилотника.

Севшее на мель в Невельске Сахалинской области китайское судно AN YANG 2 будет исследовано на предмет повреждений с помощью подводного беспилотника. Кроме того, вокруг корабля устанавливают боковые заграждения на случай разлива нефти. Об этом рассказал губернатор области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Морской дрон находится в распоряжении МЧС Сахалинской области. Использовать его для исследования судна распорядился глава региона. Однако для того, чтобы осуществить задуманное, придется подождать — мероприятие требует введения юридических распоряжений.

«В Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов», — добавил Лимаренко.

Губернатор также отметил, что ситуация находится под его личным контролем, он круглосуточно проводит мониторинг. Уже известно, что отсек устойчивости корабля, в котором хранят соленую воду, поврежден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что грузовое судно село на мель в Сахалинской области.