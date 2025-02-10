Фото, видео: 5-tv.ru

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Скорее всего, дроны были самодельными.

Боевики ВСУ ударили по Киевскому району Донецка дронами самолетного типа. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Удар был нанесен по Шахтерской площади. Ранее сюда уже прилетали с реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Буквально в 100 м отсюда находится торговый центр „Молоко“, по которому был нанесен удар 10 января с применением шести ракет HIMARS», — сказал он.

Вероятно, дроны, с применением которых совершили атаку, были самодельными, заявил корреспондент. Об этом свидетельствует простой каркас и пенопластовые крылья. В производстве подобное оружие дешевое, однако оно смогло нанести ущерб населенному пункту.

«Повреждено остекление в девятиэтажных жилых домах. К счастью, на данный момент информация о пострадавших не поступала», — рассказал корреспондент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска отбили атаку боевиков ВСУ на курском направлении. Наступление врага началось утром, а к обеду уже было полностью подавлено. За сутки были уничтожены восемь танков, пять БМП, БТР, инженерные машины и 30 боевых бронированных машин, на которых передвигался десант.