Григорий Карасин: в дальнейшем Украина может продать США воздух и небо

Фото: www.globallookpress.com/Rod Lamkey

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Власти готовы продать страну в зависимость на все времена, уверены в Совфеде.

Вслед за редкоземельными металлами Украина может начать продавать США небо и воздух. Такое предложение озвучил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Не понимаю, неужели украинцы скопом готовы продаться всей страной в зависимость на все времена? И, кстати, нет ли дальнейших планов продажи украинского неба и воздуха?», — написал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп поверхностно отнесся к ситуации на Украине. Сделка о поставке редкоземельных металлов — не лучшее решение президента США, заявил политолог Иван Мезюхо. Дело в том, что значительная часть ископаемых Украины находится на территории Российской Федерации.

Много запасов также на территории юго-востока Украины. Эта часть страны с большой вероятностью будет потеряна киевскими властями в обозримом будущем.

Выходит, Зеленский* пытается «продать Трампу пустышку».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти