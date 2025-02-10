Финляндия проводит собственное расследование по делу о взрыве танкера в Уть-Луге

Петтери Орпо: финские власти расследуют ситуацию с танкером со своей стороны

Фото: Telegram/Александр ДроZденко/drozdenko_au_lo

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В стране введен режим повышенной готовности для реагирования на разлив нефти.

Власти Финляндии намерены самостоятельно провести расследование по делу о взрыве танкера Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области. В стране действует уровень повышенной готовности, чтобы в случае необходимости вовремя среагировать на разлив нефти. Об этом рассказал премьер-министр страны Петтери Орпо в социальной сети Х.

«Финские власти со своей стороны расследуют ситуацию. Финляндия повысила уровень готовности к разливам нефти», — сказано в сообщении.

Он отметил, что Финляндия внимательно следит за тем, как развиваются события в истории с судном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что губернатор Ленобласти рассказал детали инцидента с танкером в Уть-Луге. Судно, загруженное мазутом, начало тонуть у самого причала. Это произошло потому, что у танкера отказал двигатель. Впоследствии авария привела к повреждению машинного отделения.

В настоящий момент танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефти отсутствует. В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. Эксперты обследуют машинное отделение. Главная цель — найти причину, по которой отказал двигатель.