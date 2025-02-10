«Если США и Европа не кинут»: Зеленский согласен на переговоры с Россией

Зеленский: Украина переговорит с РФ при гарантии безопасности от США и Европы

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Дональд Трамп уже высказывался о намерении закончить конфликт на Украине.

Президент* Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия прекратились в мае минувшего года, рассказал о том, что готов к любым мирным процессам при том условии, что США и страны Европы смогут гарантировать Незалежной дальнейшую безопасность.

«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не кинут, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов любому формату переговоров», — отметил Зеленский, беседуя с ITV News.

Также он подчеркнул, что завершение конфликта с Россией в 2025 году возможно по многим причинам. Одна из предпосылок — желание президента США Дональда Трампа скорее его закончить.

Лидер Соединенных Штатов множество раз говорил о том, что хотел бы прекращения украинского конфликта. В конце января издание The Independent сообщало, что Трамп планирует положить конец противостоянию двух стран к весне.

Президент Российской Федерации Владимир Путин также подтверждал, что варианты мирного урегулирования конфликта на Украине в ближайшей перспективе им рассматриваются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп намерен возложить гарантии безопасности Украины на Европу.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.