«Он великолепен»: Дональд Трамп рассказал о степени доверия к Илону Маску
Президент Трамп: Илон Маск не получает выгоды от работы в правительстве
Фото, видео: Reuters/Brandon Bell; Fox News; 5-tv.ru
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Американский лидер уточняет, что в случае сомнений в Маске, сможет проверить его работу.
Президент США Дональд Трамп, избранный на второй срок, в беседе с журналистом телеканала Fox News Бреттом Байером обозначил, что предприниматель Илон Маск активно сотрудничает с правительством.
«Люди видят, что я этим занимаюсь, и хотят, чтобы я это раскрыл. Илон Маск оказал мне огромную помощь в этом деле, он был великолепен», — заявил он.
Лидер государства также добавил, что Маск активно помогает ему в проверке ведомств, например, образования и армии. Политик отметил, что миллиардер безукоризненно делает свою работу.
Трамп заверил, что Илон Маск не получает дополнительной выгоды, работая в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE).
«Илон Маск не получает никаких преимуществ. На самом деле мне интересно, как он может уделять этому время. Он так увлечен своей работой», — поделился американский лидер.
Также Трамп уже делился с журналистами, что в определенных областях доступ Маска к документам будет ограничен, но только в том случае, если они будут особо секретными.
Компания Space X, под руководством Илона Маска, находится в деловых отношениях с Пентагоном и по контракту может выводить на орбиту военные спутники. При этом ракеты компании доставляют американских астронавтов на Международную космическую станцию.
В Белом доме предупреждали, что при возможном конфликте интересов сотрудничество с компанией Маска будет приостановлено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск обнаружил, как у США ежегодно крадут миллиарды долларов.