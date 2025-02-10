Меган Маркл и принц Гарри проявили чувства на публике после высказываний Трампа

Меган Маркл и принца Гарри поцеловались на камеру на фоне слухов об их разводе

Фото: www.globallookpress.com/Darryl Dyck

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Накануне президент США в очередной раз жестко прошелся по опальным герцогам.

Члены королевской семьи Британии постоянно подвергаются критике. Недавно ситуацию вокруг Меган Маркл и принца Гарри прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он и до вступления в свою должность во второй раз отрицательно относился к принцу, и его мнение определенно было неизменно после того, как он стал лидером страны. В своем очередном отзыве политик назвал Меган Маркл ужасной супругой.

Женатая пара не смогла стерпеть такое оскорбление, хотя раньше и старалась игнорировать нападки со стороны Трампа. Они «ответили» публично в своей манере.

Меган и Гарри ясно дали понять американскому президенту и журналистам, пишущим об их возможном разводе, что у них в отношениях все в порядке. Чета пришла на церемонию открытия «Игр Непокоренных» в Ванкувере, где 43-летняя герцогиня Сассекская всюду следовала за мужем. В один из моментов Меган приблизилась к принцу, и они поцеловались, что запечатлели объективы фотокамер.

По информации Daily Mail, знаменитости и в остальное время открыто демонстрируют совместное счастье, что не вяжется со словами Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл подозревают в связи с принцем Уильямом.