Захарова: отключение Прибалтики от БРЭЛЛ — это уничтожение стран региона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Эстония, Латвия и Литва ранее уже успешно «освободились» от науки, образования и суверенитета, напомнила представитель МИД РФ.

Отключение стран Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) — это продолжение уничтожения балтийских стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — сказала она ТАСС.

Так дипломат прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что отключение от БРЭЛЛ стало для стран Прибалтики якобы освобождением от «угроз и шантажа».

По словам Захаровой, Прибалтика ранее уже «освободилась» от науки и образования, а также от суверенитета и развития.

Ранее в этот день Reuters сообщило, что Эстония, Латвия и Литва успешно синхронизировали свои электроэнергетические системы с Европой после отключения от энергосистемы БРЭЛЛ.

По данным агентства, трансграничные высоковольтные линии электропередачи на востоке Латвии были перерезаны в субботу, 8 февраля, примерно в 100 метрах от российской границы.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич в X написал, что страны Прибалтики «теперь часть европейской системы электросетей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности республики остаться без российского электричества.