«Я огромная, знаю»: беременная Ида Галич не стыдится своей внешности

Ида Галич о беременности: для начала второго триместра я огромная

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; Instagram*/galichida; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущая опубликовала видео, в котором откровенно показала свою фигуру во время беременности.

Беременная во второй раз Ида Галич решила похвастаться своим нынешним положением. Такой вывод сделали подписчики ее социальных сетей.

На своей странице телеведущая и блогер опубликовала видео, в котором без стеснения показала изменившуюся во время беременности фигуру. Несмотря на уверенность в себе, знаменитость все же решила предупредить критику в Интернете.

«Для начала второго триместра я огромная. Я знаю», — твердо заявила звезда, не оставив поводов для сомнений в ее любви к себе и будущему ребенку.

Об этом написали подписчики в комментариях к посту, в котором Галич также указала, что "улетает исполнять свою мечту", еще раз поздравив телеведущую с ожидающимся пополнением в семье.

Факт беременности Ида Галич рассекретила совсем недавно, в конце января, в Париже. Отец — жених-бизнесмен Олег Ледвич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Иды Галич Леон отправился с мамой на УЗИ, чтобы познакомиться с будущими братом или сестрой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.