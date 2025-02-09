Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни
Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни
Фото: Кассин Евгений/ТАСС
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О смерти актера сообщила его супруга.
Олег Стриженов, народный артист СССР, ушел из жизни в возрасте 95 лет. О его смерти 5-tv.ru сообщила его супруга Лионелла.
Стриженов был настоящим символом советского и российского кинематографа. Его талант был отмечен званием народного артиста СССР в 1988 году, а также множеством театральных наград, включая престижную премию «Золотой Орел» за вклад в киноискусство в 2009 году.
Зрители помнят его по ролям в таких культовых фильмах, как «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Белые ночи» и «Приступить к ликвидации». За свою карьеру он сыграл в более чем тридцати картинах.
Также Стриженов был не только актером, но и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. С его именем связано множество театральных достижений — актер, окончивший Театральное училище имени Б. Щукина, играл в Театре-студии киноактера, МХАТе и вернулся в студию киноактера в 1977 году, где и продолжал работать до последних дней.
В последние недели актера госпитализировали с инсультом, однако его родные заверяли, что он проходил плановое обследование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Стриженова опровергла новости о его госпитализации.