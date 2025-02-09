Семилетняя гонщица погибла в результате аварии на соревнованиях в США

Фото: Zuma/ТАСС

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Девочка участвовала в спринтерском заезде и не справилась с управлением.

Семилетняя гонщица Элиенис Диас Родригес погибла в результате тяжелой травмы, полученной на соревнованиях в США. Об этом сообщает телеканал Fox-35.

Уточняется, что трагедия произошла на чемпионате по драг-рейсингу в городе Орландо, штат Флорида. Юная гонщица во время спринтерского заезда не справилась с управлением и въехала в бетонное ограждение, сбив при этом сотрудника охраны. Девочку экстренно доставили в больницу, но через два дня она скончалась от полученных травм. Жизни охранника ничего не угрожает.

Сообщается также, что на похороны и поминки Родригес собрали 20 тысяч долларов пожертвований. Известно, что девочка участвовала в гонках в надежде осуществить свою мечту стать профессиональным гонщиком на драгстерах — специально сконструированных автомобилях, способных разгоняться до 500 километров в час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21-летняя испанская гонщица Лаура Сальво погибла в аварии на соревнованиях в Португалии.