«Ребра вернулись на место»: Ольга Якубович рассказала о последствиях операции

Ольга Якубович про уменьшение талии: все это было зря

Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС; Instagram*/olga_yakubowitch; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экстрасенс жалеет о потраченных деньгах.

Ольга Якубович, участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», призналась, что погоня за идеальной талией едва не разрушила ее жизнь. Летом она блистала на экранах, похваставшись необыкновенными пропорциями сразу после операции, в ходе которой ей «надломили ребра как веточки». Но спустя время Ольга назвала этот шаг самой большой и дорогой ошибкой.

«В прошлом году я сделала операцию на ребра, чтобы добиться заветных 55 сантиметров. Мне не удаляли ребра, их надламывают по особой технике. А потом месяцами носить жутко тугой корсет, чтобы зафиксировать результат», — разоткровенничалась Ольга в своем блоге.

По ее словам, каждый день был наполнен болью и дискомфортом, но она верила, что все страдания стоят того результата.

Однако с наступлением зимы реальность оказалась иной. Ребра вернулись на прежнее место, а все мучения оказались напрасными.

«Все это было зря. Все страдания, мучения, боль, ограничения. В итоге — никакого результата», — заключила участница шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на ближайшие три года, который сделала Ольга Якубович.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.