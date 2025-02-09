Кадры фотокора «Известий», сделанные для Сталина по итогам Ялтинской конференции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Среди этих фотографий много тех, что были сделаны в главном зале Ливадийского дворца, где проходили встречи и заседания руководителей трех держав.

В Российском государственном архиве социально-политической истории хранится альбом, который для революционера Иосифа Сталина подготовил фотокорреспондент «Известий» Самарий Гурарий. Главные кадры в альбоме посвящены Ялтинской конференции. Их продемонстрировал 5-tv.ru научный руководитель архива Андрей Сорокин.

«В личном архиве Сталина хранится альбом фотографий, подготовленный по итогам Крымской конференции известным советским фотокорреспондентом Гурарием и направленный руководством газеты „Известия“ в адрес Сталина. Среди этих фотографий много тех, что были сделаны в главном зале Ливадийского дворца, где проходили встречи и заседания руководителей трех держав», — подчеркнул специалист.

Фотокор запечатлел исторический момент прибытия в Крым британского премьер-министра Уинстона Черчилля. На одном из кадров можно увидеть, как политик спускается по трапу самолета на аэродроме Саки.

На другой фотографии запечатлен момент, когда Вячеслав Молотов, народный комиссар иностранных дел СССР, приветствует Франклина Рузвельта, президента США, после его прибытия на самолете.

На фотографиях можно увидеть, как Сталин и Черчилль беседуют, стоя на фоне Ливадийского дворца. Оба государственных деятеля одеты в военную форму. Также на снимках запечатлены все участники конференции, сидящие за круглым столом.

Подробности про ключевые эпизоды произошедшей 80 лет назад исторической встречи Черчилля, Сталина и Рузвельта, а также уникальные архивные документы смотрите в сюжете «Итоговой программы с Петром Марченко» сегодня в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы по Ялтинской конференции.