ФСБ начала поиски диверсантов в освобожденном Дзержинске

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Город носит имя, имеющее особое значение для сотрудников органов безопасности.

Силовые подразделения управления ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) вошли в освобожденный Дзержинск (украинское название — Торецк). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что бойцы выявляют и ликвидируют украинские диверсионно-разведывательные группы, корректировщиков огня и точки взлета беспилотников, которыми украинские боевики атакуют мирных жителей.

В ФСБ подчеркнули, что город с названием Дзержинск имеет особое значение для сотрудников органов безопасности.

В Минобороны РФ ранее сообщили об освобождении Дзержинска в ДНР. Операция была успешно завершена благодаря слаженной работе группировки войск «Центр». В освобождении населенного пункта принимали участие добровольческое формирование «Ветераны», а также 1-я, 9-я и 132-я гвардейские отдельные мотострелковые бригады 51-й армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе пятимесячных боев за Дзержинск Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 26 тысяч боевиков — свыше 70% личного состава своей группировки. Кроме того, российская армия уничтожила 240 вражеских танков и других бронированных машин, а также свыше 340 орудий полевой артиллерии и минометов.