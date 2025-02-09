СК начал проверку инцидента с севшим на мель на Сахалине грузовым судном

Фото: ТАСС

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Погодные условия не позволяют спасателям и водолазам подобраться к танкеру.

Следователи начали устанавливать обстоятельства инцидента с иностранным грузовым судном, которое село на мель в Невельском районе Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)», — говорится в сообщении.

При этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале заявил, что сильный шторм не позволяет спасателям и водолазам подобраться к судну. Решения о разгрузке судна или о его снятии с мели будут приниматься, когда улучшатся погодные условия. С экипажем корабля поддерживается постоянная связь.

Пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Юлия Балыкова в беседе с 5-tv.ru сообщила, что на судне находится 54 тонны дизтоплива и 706 тонн мазута. Все запасы находятся в «подвесных» танках».

«Топливу ничего не угрожает. Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории нет», — подчеркнула Балыкова.

Кроме того, она рассказала, что танкер перевозил одну тысячу тонн угля. Все судовые системы находятся в рабочем состоянии.

Рано утром 9 февраля стало известно, что иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалинской области. На борту судна AN YANG 2 находятся 20 членов экипажа. Угрозы их жизни и здоровью нет. Признаков утечки топлива нет.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил о введении режима повышенной готовности в связи с происшествием. Сформирован оперативный штаб, его возглавил зампредседателя правительства Алексей Римша.

Ранее 5-tv.ru писал, что севшее на мель у Сахалина грузовое судно перевозило около 1000 тонн угля. Попавший в чрезвычайное происшествие корабль — это китайский грузоперевозчик AN YANG 2.