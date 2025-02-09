Умер советский актер Хусан Мусабоев

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Артисту был 71 год.

Ушел из жизни заслуженный артист Узбекистана, советский актер театра и кино, режиссер, продюсер Хусан Мусабоев. Об этом сообщила пресс-служба Творческого союза кинематографистов в Telegram-канале.

«Сегодня в возрасте 71 год ушел из жизни член Творческого Союза кинематографистов Узбекистана, обладатель ордена „Дуслык“, актер Хусан Мусабоев», — говорится в сообщении.

Союз выразил глубокие соболезнования близким, членам семьи и людям искусства в связи со смертью Мусабоева.

Хусан Мусабоев родился 10 июня 1954 года в Ташкенте. В 1956 году он окончил местный институт театрально-художественного искусства. С 1971 года Мусабоев работал помощником режиссера в Узбекской телерадиокампании.

В период с 1976 по 1986 год Мусабоев служил в театре «Еш гвардия». Там он работал актером. Далее до 1998 года Мусабоев служил в Узбекском государственном театре сатиры. Там он работал актером и руководителем труппы.

После этого Мусабоев был актером в «Театре телевизионных миниатюр», а еще режиссером на телеканале «Узбекистан».

Он снялся в таких проектах, как «Великолепный мечтатель», «Волки», «Дневник, письмо и первоклассница», «Жизнь и смерть», а также в десятках других.

Прежде умер актер из «Ищейки» и «Тихого Дона» Владимир Подоляк. Артист ушел на 70-м году жизни. Его фильмография не очень большая, всего в ней девять лент. Краснодарский театр драмы, в котором Подоляк выступал более тридцати лет выразил искренние соболезнования родным и близким артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Худолеев. Заслуженному артисту России было 82 года.