Берегите вашу землю. С 1 марта заброшенный участок могут изъять у владельца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

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Хозяевам нужно устранить нарушения, чтобы не нарваться на штраф или еще хуже — не остаться без дачи.

Правила освоения земельных участков изменятся в России с 1 марта 2025 года. Если не соблюдать их, то могут лишиться своих владений. Подробнее об этом рассказал юрист Филипп Терехин в беседе с агентством «Прайм».

Он уточнил, что законопроект устанавливает срок в три года на освоение земельных участков. Причем речь идет о тех, которые только приобретаются или уже имеются в собственности.

«В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника», — сказал юрист.

Перед изъятием владельца будут уведомлять и предлагать ему устранить выявленные нарушения. Чтобы избежать претензий, нужно содержать земельный участок в порядке, а именно: избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением.

Так, если участок предоставлен для строительства, то за три года его нужно выровнять, осушить и возвести как минимум фундамент будущего дома. Если назначение — садоводство, то достаточно будет выращивания любых культур, включая декоративные.

«С помощью закона будет решена проблема земель, правообладатели которых потеряли интерес к их использованию и перестали следить за своим имуществом», — пояснил Терехин.

Заброшенные участки неблагоприятно сказываются на внешнем виде территорий. Главным образом, подчеркнул юрист, они должны быть ухожены и не простаивать.

В мае 2024 года Росреестр разработал законопроект, согласно которому собственники земельных участков, включая садоводов и огородников, обязаны будут начать их использование в течение трех лет. Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Согласно документу, признаки неиспользования участков установит кабмин. В случае принятия закона поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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