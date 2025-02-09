Россиян предупредили об активизации мошенников в преддверии 14 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Полиция призывает граждан проявить осторожность в Сети.

Киберпреступники активизировались в преддверии 14 февраля. Мошенники используют романтические настроения для выманивания денег. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в Telegram-канале.

«Фейковые знакомства — мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства», — говорится в сообщении.

Аферисты также создают ложные сайты доставки цветов и подарков. Они предлагают потенциальным жертвам скидки и эксклюзивные букеты. Однако, получив деньги, прекращают общение. Полиция призывает граждан проявить осторожность при получении предложений скидок от якобы известных брендов. Пользователей могут приманить перейти на другой сайт, который похищает персональные данные.

Не исключено, что будет использоваться схема с доставкой цветов от «неизвестного поклонника». По этому плану, мошенники выманивают у жертв СМС-код для получения доступа к их аккаунтам.

Прежде сообщалось, что мошенники обманули десятки студентов онлайн-университета. Вместо навыков программистов они получили кредиты, вместо стажировки — штрафы, а вместо диплома — теперь пишут коллективный иск. Под видом рассрочки молодые люди оформляли кредитные договоры. Жертвами виртуального образования стали тысячи людей по всей стране. А сам онлайн-университет напоминал классическую финансовую пирамиду.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов. Поддельные сети выглядят максимально реалистично.